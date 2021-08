Ventenne veneziano rapinato a Riccione da due giovani: collana strappata dal collo e coltello in mano

VENEZIA - Rapina in uno stabilimento balneare a Riccione: vittima un ventenne di Venezia. Il giovane, nella notte di sabato 7 agosto, ha chiamato i poliziotti intorno all'1.50, denunciando di essere stato rapinato mentre era con alcuni amici nei pressi del bagno 108: due ragazzi di origine magrebina lo avrebbero distratto e gli avrebbero strappato una collana d'oro dal collo, secondo la testiomonianza, i due sarebbero anche stati armati di coltello. Gli agenti hanno individuato velocemente i due aggressori, indagati ora per rapina in concorso. Ma non è finita: in questura uno dei due si è infuriato e ha distrutto una telecamera di sorveglianza, preso a calci una porta e minacciato gli operatori. Alla fine, è stato arestato per resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento.

