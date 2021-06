Rapina supermercato e aggredisce il vigilantes: scappa ma viene preso

MESTRE - Si è conclusa con un arresto la fuga di una persona di origini gambiane di 23 anni, bloccata dalle Unità Operative Primo Intervento della Questura, la cui attenzione è stata richiamata dai clienti di un supermercato di via Carducci dove l’uomo aveva appena commesso una rapina.

Nel pomeriggio di venerdì 25 giugno la pattuglia, su segnalazione di passanti e clienti del negozio, è intervenuta per bloccare la fuga del giovane che aveva appena rapinato l'esercizio. L’uomo, per assicurarsi la refurtiva, aveva aggredito e feritio un addetto alla vigilanza, poi accompagnato in ospedale. L’arrestato è stato processato questa mattina, sabato 26 giugno, con rito direttissimo e condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione, con sospensione, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.