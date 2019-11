MESTRE - Straniero di 18 anni rapina un sedicenne e, fermato dalla Polfer, danneggia gli Uffici della Polizia e minacciato di morte di agenti. E' accaduto domenica alla stazione ferroviaria di Mestre. Gli agenti sono stati allertati dal ragazzo di 16 anni, che in lacrime ha raccontato di essere stato poco prima vittima del furto di 20 euro da parte di uno straniero che ha agito in compagnia di una ragazzina, una dodicenne di Padova.



La ragazzina aveva minacciato di tagliargli la gola se avesse resistito.

Sulla base della descrizione fatta dal ragazzo, gli agenti della Polfer hanno rintracciato lo straniero, di nazionalità tunisina, dalle parti della stazione. Ac compagnato negli uffici della Polfer, il giovane, dopo aver danneggiato gli arredi dello stesso, è stato arrestato e condotto in Questura, dove ha continuato con la sua condotta violenta minacciando gli agenti che avrebbe rubato loro la pistola e li avrebbe uccisi come accaduto a Trieste. La dodicenne di Padova è stata identificata e riaffidata ai genitori.

