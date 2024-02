Le reti Rai non si vedono: segnale assente in Veneto. I dubbi sulla nebbia che fa barriera e le interferenze delle antenne dei cellulari

C'è chi incolpa la nebbia di fare da barriera alla trasmissione e chi accusa le nuove antenne della telefonia mobile di interferire con la ricezione. Al momento non ci sono certezze sulle cause tecniche, ma il disservizio è oggettivo: il segnale Rai è assente «in ampie zone della regione» , per citare il comunicato approvato all'unanimità con cui l'assemblea di redazione della Tgr Veneto esprime «preoccupazione e sconcerto». Numerose le aree in cui viene riscontrato il problema: il litorale veneziano fra Jesolo ed Eraclea, parte della provincia di Treviso, l'Alta provincia di Vicenza e il comprensorio del Bassanese, la sponda veronese del lago di Garda e alcuni quartieri di Verona.

Rai, segnale assente



La criticità va avanti ormai da settimane, tanto che sono state promosse iniziative e interrogazioni sia in Consiglio regionale che in Parlamento, in aggiunta alle lamentele dei sindaci, a cui le tivù private hanno dato ampio risalto. «Le proteste dei cittadini e delle istituzioni locali affermano i giornalisti della Tgr hanno tutta la nostra comprensione.

Al danno per gli utenti si aggiungono il danno per l'azienda e quello per il nostro lavoro quotidiano, penalizzato in termini di ascolti e di immagine, anche attraverso una campagna di delegittimazione in atto su alcuni media del territorio. Il diritto all'informazione regionale, da sempre considerato uno dei pilastri del servizio pubblico radiotelevisivo, è compromesso da problemi di carattere tecnico e burocratico, incomprensibili per chi paga il canone. Chiediamo a azienda e ministeri competenti di mettere in atto urgentemente tutte le procedure atte a risolvere il problema».