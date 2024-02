Problemi tecnici a Sanremo 2024, il segnale salta durante la serata cover. Social in delirio: «John Travolta sta manomettendo la diretta»

È iniziata con numerosi problemi tecnici la quarta puntata del Festival di Sanremo.

Poco dopo l'inizio della serata dei duetti, sugli schermi di tutt'Italia il segnale si è interrotto per alcuni secondi. Un fatto, questo, che ha generato l'ironia di moltissimi utenti sul web: «John Travolta sta manomettendo la diretta».

Sanremo, diretta: problemi tecnici in apertuta. Si parte con Sangiovanni. Amadeus leggerà la lettera degli agricoltori

Cosa è successo

Nell'apertura della serata delle cover di Sanremo 2024, il segnale della diretta del festival si è interrotto più volte per brevi momenti mandando a nero lo schermo. Non si sa se il problema tecnico sia legato alla pioggia battente e al vento che imperversano in queste ore su Sanremo. Un fatto, questo, che ha suscitato numerosi commenti online, soprattutto su Twitter. Molti, infatti, gli utenti corsi sui social per capire il motivo del disservizio. «Pensavo che si stesse rompendo la TV... invece è un problema della RAI», scrive un utente.

Aiuto John Travolta sta manomettendo la diretta. #Sanremo2024 — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) February 9, 2024

Tra chi dà la colpa a John Travolta a chi si chiede se «è la Rai o Dazn?», sono molte le "ipotesi" e i commenti dei telespettatori.