Radiologo assente dal lavoro per due anni per assistere la madre disabile al Sud, invece girava per locali a Mestre. Sequestrati 38mila euro

VENEZIA - Assente dal lavoro per due anni, fingeva di assistere la madre disabile. Sequestrati dalla Guardia di finanza 38mila euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Venezia hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Venezia che ha diretto e coordinato le investigazioni, un decreto di sequestro preventivo emesso del giudice per le Indagini preliminari del Tribunale lagunare per l’importo di oltre 38 mila euro, quale profitto della truffa che sarebbe stata perpetrata da un radiologo nei confronti dell’Inps.

Il tecnico, dipendente di una casa di cura veneziana, era assente dal proprio lavoro da quasi due anni poiché beneficiava del congedo straordinario per assistere la madre disabile residente in una città del Sud Italia. Le indagini eseguite dal nucleo di Polizia economico finanziaria di Venezia attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi di tabulati telefonici e di dati bancari, avrebbero però consentito di accertare che il radiologo, durante il congedo, non avrebbe prestato assistenza alla madre ma, come peraltro confermato da numerosi riscontri testimoniali e documentali, avrebbe continuato a vivere a Venezia, frequentando assiduamente i locali pubblici di Mestre e continuando a dedicarsi unicamente ad interessi ed attività personali, pur percependo la specifica indennità sostituiva dello stipendio erogata dall’Inps.