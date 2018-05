Scandalo Mose, Minutillo e Baita chiedono di patteggiare 2 anni

di Gianluca Amadori

Sono pronti a patteggiare, e con loro tutti gli ultimi imputati al processo per lo scandalo Mose, quelli che hanno collaborato con la Procura di Venezia e la cui posizione era stata stralciata in attesa della conclusione del dibattimento principale, finito lo scorso settembre.I difensori dell'ex presidente della Mantovani costruzioni e dell'ex segretaria di Giancarlo Galan, gli avvocati Alessandro Rampinelli e Carlo Augenti, hanno raggiunto un accordo con il procuratore aggiunto Stefano Ancilotto e con il pm Stefano Buccini, in base al quale i loro assistiti potrebbero chiudere i conti con la giustizia con l'applicazione di una pena sospesa, dunque non superiore ai due anni di reclusione. Pena che terrà conto anche del patteggiamento già definito nel 2013 per false fatture milionarie: un anno e dieci mesi di reclusione e il versamento di 400mila euro per Baita; un anno e quattro mesi per la Minutill, ex amministratrice di Adria infrastrutture, la società attraverso la quale la Mantovani voleva concorrere al business del project financing.