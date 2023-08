Preso il ladro del cellulare della cittadina "non distratta" Monica Poli: il furto durante un'intervista a una tv francese

VENEZIA - Identificato il ladro che aveva rubato giovedì pomeriggio il cellulare della consigliera di Municipalità Monica Poli, nota attivista dei “cittadini non distratti". Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si tratterebbe di un 32enne tunisino, che avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca della consigliera di Municipalità, mentre questa era impegnata, nelle calli veneziane, in un’intervista ad una troupe giornalistica francese in merito al suo impegno contro i fenomeni di degrado urbano, attività che rientra nelle iniziative dell’associazione dei “cittadini non distratti” e che, soprattutto di recente, ha avuto notevole risonanza anche fuori dal capoluogo veneziano soprattutto grazie alla diffusione di post sui social network. Gli accertamenti svolti e le informazioni fornite nell’immediatezza dalla vittima, hanno permesso agli investigatori di localizzare il cellulare, restituito alla donna, ed identificare l’uomo, domiciliato a Spinea, che è stato quindi deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.