«Attenzione pickpocket» il fenomeno veneziano di TikTok "travolge" anche Chiara Ferragni, ecco cosa è accaduto

VENEZIA - ​«Attenzione pickpocket» il fenomeno veneziano di TikTok "travolge" anche Chiara Ferragni, lo scherzo di Fedez la fa infuriare.

L'imprenditrice digitale è arrivata da qualche ora a Ibiza per la consueta vacanza di agosto con tutta la famiglia: il marito Fedez e i figlioletti Leone e Vittoria. Ma neanche il tempo di atterrare, che il rapper "sferra" uno dei suoi scherzi alla moglie.

Il tutto, ovviamente, immortalato nelle stories di Instagram. Nel filmato, Chiara, Federico e i bimbi sono in un market a comprare il necessario per la vacanza estiva. L'imprenditrice e i piccoli girano tra gli scaffali quando all'improvviso parte l'ormai noto tormentone «Attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket» inventato dalla veneziana Monica Poli. La 57enne diventata “the voice” per il video tormentone che ha fatto il giro del web. Finendo pure nell'Nba.

Fedez manda a ripetizione l'iconico tormentone facendo infuriare Chiara che avrebbe preferito uno shopping più "discreto".

Il tormentone di TikTok

L'account aperto un mese fa che è letteralmente esploso quando Monica, che da 30 anni fa parte del gruppo “Cittadini non distratti” di Venezia, ha postato il video all’imbarcadero della linea 1 Ferrovia in cui urlava a squarciagola per avvertire gli ignari turisti della presenza, appunto, dei famigerati “pickpocket”.