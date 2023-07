VENEZIA - Postare un video per denunciare la piaga sociale dei borseggiatori a Venezia e ritrovare la propria voce come colonna sonora degli highlight dell’Nba. È l’era di TikTok, bellezza: un contenuto viene pubblicato con un’intenzione ma che poi, a cascata, finisce per avere mille declinazioni diverse. E il filmato dell’associazione “Cittadini non distratti” in cui Monica, una delle fondatrici del gruppo, lancia l’allarme borseggiatori ne è l’esatta dimostrazione. Il suo “Attenzione pickpocket” è diventato una delle clip più rilanciate dal social cinese: oltre 328mila follower e una valanga di citazioni. TikTok crea contenuti virali in questo modo: si prende una base “trend” e lo si usa come audio per un proprio filmato in una sorta di replica-parodia. Da Londra a Toronto, da Parigi a New York: gli utenti che hanno usato l’urlo di Monica sono stati migliaia. Persino le franchigie Nba hanno deciso di utilizzarlo per i loro contenuti di TikTok. Per cosa? Ovviamente in caso di “steal” (palla rubata: quale miglior abbinamento con i borseggiatori?): l’hanno usato i Los Angeles Clippers, i Brooklyn Nets, i Toronto Raptors. E visto che di basket si parla, anche in Italia c’è chi si è accodato al trend per un ghiotto sfottò tra rivali di Serie A: la Dinamo Sassari, infatti, l’ha sfruttato per sottolineare una palla rubata proprio a danno della Reyer Venezia.



«TESORO NAZIONALE»

E non è finita: il quotidiano londinese Evening Standard, nei giorni scorsi, ha ripreso la notizia perché proprio nella città della Corona “Attenzione pickpocket” è diventata un vero e proprio fenomeno: «Le persone nella sezione dei commenti - scrive l’Evening Standard - erano entusiaste: uno degli utenti ha etichettato la donna come un “tesoro nazionale” e un altro ha detto: “Non tutti gli eroi indossano mantelli”. Qualcun altro ha aggiunto: “Il governo italiano deve iniziare a pagarla. Grazie per il suo servizio signora”». Monica, diventata all’improvviso una web star, ha rilasciato un’intervista alla rivista Usa Newsweek: «Abbiamo deciso di rendere virali i nostri video per informare i turisti di stare attenti. Manca la prevenzione e l’informazione su quanto sta accadendo in città e siamo tutti contenti che questi video facciano vedere il problema a Venezia e in tutte le città italiane».