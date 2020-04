Raccolta fondi in memoria di Davide Frisoli, il preside ucciso dal coronavirus

VENEZIA - Una raccolta fondi in ricordo del loro preside. I licei veneziani e mestrini si stanno mobilitando per fare qualcosa in memoria di Davide Frisoli , il dirigente scolastico morto a 59 per coronavirus nell'ospedale di Mestre. Frisoli, ricordiamo, dallo scorso anno scolastico era alla guida degli istituti Benedetti-Tommaseo di Venezia e in reggenza dei licei Bruno-Franchetti di Mestre. La notizia della sua scomparso ha colpito nell'animo il mondo della scuola che apprezzava questo docente garbato nei modi, ironico, molto attento ad ascoltare. Per questo stanno organizzando, anche grazie all'impegno dei rappresentanti di istituto, una raccolta fondi per acquistare materiale sanitario da devolvere all'ospedale o da consegnare alla famiglia. Ricordiamo che Frisoli lascia la moglie Alessandra Visentin, pure lei insegnante, e due figli piccoli.

