Sbanda con l'auto e vola nel giardino di un condominio

PORTOGRUARO - L'auto che sbanda e vola nel giardino di un condominio.

Spettacolare incidente stradale questa sera, domenica 17 dicembre, in via Veneto a Portogruaro. Una donna, classe 1940, stava percorrendo via Veneto a Portogruaro. All'improvviso ha perso il controllo della sua Nissan Qashqai, che improvvisamente finita verso destra. L'auto è entrata nel parcheggio di un negozio di toelettatura per cani continuando la corsa contro la recinzione che delimita il giardino di un condominio. Nel botto la Qashqai è finita proprio nel giardino fortunatamente quando non c'era nessuno in zona. Scioccata la donna, che vive nella zona, è stata prontamente soccorsa dai carabinieri e dai vigili del fuoco punto uscita miracolosamente incolume dal botto, per i soccorritori non è stato semplice riuscire a liberare l'auto punto sul posto è dovuto intervenire il soccorso stradale Rado che ha dovuto alzare l'auto con l'ausilio di una gru per rimuovere dal giardino del condominio. Inevitabili rallentamenti sulla viabilità di via Veneto.