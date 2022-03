Plateatici, stop agli ampliamenti per covid: da venerdì si torna alla normalità

VENEZIA - «L'ampliamento dei plateatici? Era collegato alla pandemia, il cui stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo. Una volta rientrato, rientrerà anche l'allargamento cui abbiamo assistito in questi mesi». L'annuncio è arrivato dall'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, intervenuto ieri nel corso della IX Commissione (congiunta alla IV), alla luce di un'interrogazione presentata dalla consigliera Cecilia Tonon (Venezia è tua), nella quale sono state poste in evidenza le difficoltà nel transito, in particolare per soggetti disabili, ma anche per chi si serve quotidianamente di carrelli per la spesa, oltre che per trolley, carrozzine o passeggini in alcune aree cittadine già di per sé strette o poco ampie, dove la concentrazione di bar e ristoranti ridurrebbe ulteriormente lo spazio di calpestio.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Gabbiani "invadono" calli e campielli, da spazzini volanti... PADOVA Bar, ristoranti e pizzerie: manca personale. L'Appe:... TOSAP I baristi chiedono la proroga dei plateatici gratis: «La crisi... TREVISO Il Comune “sconta” la tassa sui plateatici, gli...



IL CASO ORMESINI

Un esempio su tutti, quello di fondamenta degli Ormesini, un'area a vocazione soprattutto residenziale, dove lo spazio antistante ai pubblici esercizi è spesso affollato dai molti avventori che stazionano all'aperto. Oltre che dai tavolini disposti lungo le rive. «Se già durante la settimana la circolazione pedonale è difficile, ha detto Tonon, pur riconoscendo l'importanza dell'aiuto concesso ai ristoratori si può immaginare quale possa essere nei fine settimana, soprattutto la sera». Puntuale la rassicurazione dell'assessore Costalonga, che ha sottolineato come sul perimetro in questione i problemi segnalati rientreranno a breve. «In questi giorni ha chiarito, senza voler però anticipare di più stiamo discutendo con la giunta sulla possibilità di intervenire in aiuto alle attività più in difficoltà, in termini di introito, in quanto prive di plateatico».



I DUBBI DELLA CATEGORIA

Il decadere dell'ampliamento dei plateatici concesso per l'emergenza sanitaria non è visto di buon occhio dal direttore Aepe, Ernesto Pancin che, con preoccupazione, commenta il futuro della categoria in vista dei prossimi mesi. «Fino a quando le regole del distanziamento sociale rimarranno valide (come quello dei tavolini) le sue parole è evidente che i plateatici dovranno rimanere come sono ora. Se questo può rappresentare una opportunità di lavoro in più, questa va data. Le nostre imprese hanno ancora bisogno di aiuto, in quanto l'emergenza economica rimane attuale e potrebbe durare ancora per qualche anno». Per Pancin, l'amministrazione dovrebbe farsi carico, nei confronti di governo e Regione, affinché si arrivi a leggi che sostengano la categoria. «In questi due anni e mezzo gli aiuti sono stati praticamente nulli e con un lavoro al 50% in termini di redditività. Le difficoltà potrebbero portare alla chiusura molte aziende, facendo saltare migliaia di posti di lavoro».