VENEZIA - Il cuore della città lagunare che ogni anno accoglie milioni di turisti si rifà il look. Dopo millenni di storia - è nell'826 che viene edificata la prima basilica - l'area sarà sottoposta a una serie di lavori importanti. L'obiettivo è quello di sconfiggere l'acqua alta, fenomeno che affligge il salotto d'Europa circa 200 giorni all'anno.

I lavori cominceranno in novembre quando sarà terminata la messa in sicurezza della Basilica attraverso l'istallazione di paratoie trasparenti, una sorta di mose in vetro. Poi l'avvio della nuova Piazza San Marco. Il progetto è affidato a un raggruppamento di 5 società.

Giovanni Salmistrari, referente delle imprese e presidente Ance, racconta ai microfoni del Gazzettino tutte le novità: «Saranno installate delle valvole che impediscono il passaggio dell'acqua». Soddisfazione dei commercianti della zona. «Finalmente nuovi interventi oltre al Mose contro l'acqua alta», spiega Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco. (servizio di Emiliana Costa)