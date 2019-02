Riportare l'acqua in piazza Barche. Ecco il progetto per il centro

di Elisio Trevisan

L’acqua in piazza Barche. La settimana scorsa il Consiglio comunale ha votato, una volta tanto praticamente all’unanimità tanto che qualcuno ha maliziato che si stia lavorando a un “compromesso storico” tra Pd e Fucsia in vista delle amministrative 2020, per. Adesso è possibile perché il Comune ha acquisito il tratto della piazza che era ancora in mano allo Stato. Oltre ai progetti dell’architetto spagnolo Rui Sánchez, che vinse un concorso indetto dalla Giunta Cacciari nel 2005 e che prevedeva di realizzare un boulevard alberato al posto del canale mancante, e al progetto di Elvio Quaia per riqualificare il connesso piazzale Cialdini, nel 2007 l’ex consigliere di Forza Italia Luca Rizzi, assieme agli architetti Federica Rizzardi di Mestre e Alessandro Calzati di Venezia, produsse un progetto che invece aveva come fulcro proprio la