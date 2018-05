di Alvise Sperandio

Spaccio e consumo di droga in quello che era il cinema a luci rosse di Mestre. Chiusa da anni, anche questa sala cinematografica è stata inghiottita dal degrado che sta vivendo il rione di via Piave, vicino alla stazione ferroviaria. «Qualche giorno fa, rientrando a casa, mio figlio mi ha fatto notare che sui gradini dell’accesso all’ex sala cinematografica c’erano delle siringhe abbandonate – racconta una residente – Purtroppo le cattive frequentazioni sono in aumento e all’incrocio con via Felisati i pusher agiscono indisturbati nascondendosi dietro le auto e ai bidoni dell’isola ecologica». «Se potessi comprerei io il cinema e lo demolirei per creare dei parcheggi. Ci sono anziani che non vengono più a messa perché non sanno dove lasciare la macchina - dice il parroco don Mirco Pasini -. C’è gente che spaccia a tutte le ore e senza neanche più preoccuparsi di essere visto dai passanti».