VENEZIA - Il mercato di Rialto si stringe e così anche la sua Pescheria assume un’altra valenza. Se le attività commerciali si diradano, ecco che ora il cuore pulsante del commercio veneziano cerca di rilanciarsi con feste e eventi.



NOZZE DA FAVOLA

E così, dopo le due cene legate alle vernici della Biennale della scorsa settimana, il Comune “fa cassa” grazie all’attività di Vela, che metterà a disposizione (dietro pagamento) l’area per un sontuoso matrimonio. I protagonisti, un americano e una americana di origine indiana, saranno in città domani per la cena in uno dei luoghi più belli sul Canal Grande. Lo spazio sarà dedicato però al solo “antipasto” del matrimonio, perché festeggiati e ospiti si sposteranno all’Arsenale e, con tutta probabilità, proseguiranno i festeggiamenti in un hotel fino a fine settimana. Già, perché l’evento sarà domani sera, come si apprende dalla comunicazione pubblicata dal Comune in cui si legge che Vela ha stipulato un contratto per un evento privato (festa di matrimonio): «in particolare al fine di ottenere autorizzazione all’occupazione di approdo pubblico».



L’ORDINANZA

«L’ormeggio all’inizio della sponda laterale della Pescheria di Rialto, davanti l’uscita in Canal Grande di Rio delle Beccarie, è riservato allo stazionamento di imbarcazione…”Piccola”…dalle ore 14.30 del 5 maggio alle ore 2.30 circa del 6 maggio 2022», si legge nella comunicazione. A bordo ci sarà il generatore elettrico che servirà ad erogare energia per l’evento. Ad occuparsi dell’allestimento è la società Lanza & Baucina, la stessa che aveva gestito altri matrimoni celebri veneziani, da quello dei Clooney, quello tra Salma Hayek e François-Henri Pinault, e quello - lo scorso ottobre - tra Alexandre Arnault e Géraldine Guyot. Dal Comune garantiscono che non ci saranno ripercussioni sull’attività del mercato.



L’INCASSO

Vela incasserà una cifra che oscilla tra i 15mila e i 20mila euro (prezzo per il noleggio della Pescheria), ma la città ne beneficerà in maniera esponenziale. Tra allestimento, catering, servizi vari, oltre a trasporti e hotel, la cifra potrebbe raggiungere circa i 150mila di esborso finale per la sola serata. Non è la prima volta che Venezia offre i suoi spazi per eventi di questo tipo. Bati pensare alla festa di Dolce e Gabbana lo scorso agosto. I due stilisti avevano voluto proprio la Pescheria e il mercato per ospitare gli invitati a una cena evento in occasione della loro sfilata a San Marco.