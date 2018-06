Pedofilo social stangato: 9 anni E una vittima gli rimanda i soldi del risarcimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Nove anni di reclusione per due violenze sessuali consumate a danni di minori e per altre 7 tentate, ai danni di ragazzini che avevano anche meno di 14 anni. È questa la sentenza pronunciata ieri mattina in Tribunale a Venezia dal gup Roberta Marchiori nei confronti di B. M. 25enne straniero residente nella Valbelluna. Il giudice è andato oltre quanto avanzato dal pm Raffaele Incardona, che aveva chiesto la condanna a 8 anni e 8 mesi. Il pedofilo 25enne, al termine del processo celebrato con rito abbreviato,...