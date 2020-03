Il pedofilo aveva cambiato identità e si era rifugiato a Caorle

Ricercato per pedofilia aveva cambiato identità trovando rifugio a Caorle. È stato arrestato sabato dai militari della tenenza della cittadina marinara un 75enne inglese ricercato per sfruttamento della prostituzione e per pedofilia in Australia .



Tre i mandati di cattura emessi dall'autorità di Perth per l'inglese che era inspiegabilmente scomparso. I finanzieri non si sono dati per vinti e con l'ausilio dell'elicottero hanno circoscritto la zona in cui poteva aver trovato dimora il 75enne. I militari già 4 anni fa avevano infatti scoperto l'uomo nella zona di Caorle per un procedimento relativo a un velivolo irregolare. Poi più nulla. Già perché l'inglese nel frattempo aveva cambiato identità. A casa del ricercato sono stati trovati anche degli indumenti di bambini che sono stati sequestrati. L'uomo, con 28 procedimenti giudiziari alle spalle, è stato arrestato e trasferito in carcere a Pordenone. © RIPRODUZIONE RISERVATA