La mamma sale in ambulanza ma l'autista non fa in tempo a partire: Ambra nasce in due minuti

CAVALLINO-TREPORTI - Fiocco rosa a Cavallino-Treporti. Alle prime luci dell'alba di ieri è venuta al mondo Ambra, una bimba con una gran voglia di nascere tanto che il parto è avvenuto ancora a bordo dell'ambulanza della Croce Verde. La chiamata ai volontari del soccorso è scattata attorno alle 5 del mattino. All'altro capo del telefono una coppia residente a Ca' Savio, mamma francese e papà siciliano. In brevissimo il mezzo di soccorso ha accolto a bordo la donna, alla sua seconda gravidanza, che aveva già contrazioni e che aspettavano l'ambulanza a bordo strada per guadagnare tempo. Ma appena salita a bordo del mezzo, l'autista non ha fatto tempo a partire che la donna ha iniziato il travaglio conclusosi in appena due minuti.

Mamma e bimba sono state assistite dal personale della Croce Verde, quindi l'equipaggio si è diretto a Punta Sabbioni per il successivo trasporto all'ospedale Civile di Venezia in idro-ambulanza. Sia la bambina che la mamma stanno bene. Tutto si è risolto per il meglio anche grazie alla preparazione del personale dell'associazione, abituato a gestire ogni tipo di emergenza. Grande la gioia all'interno della Croce Verde: «Nulla è più bello di una nuova vita che viene al mondo hanno scritto i volontari nei loro profili social ai genitori le più vive congratulazioni da parte dell'associazione». Negli specchietti della I.C.2., l'ambulanza in cui è nata Ambra, ieri sono stati appesi due fiocchi rosa a conferma del lieto evento.



Qualche anno fa, una mamma di Cavallino-Treporti che stava andando a partorire alll'ospedale di Monastier in auto, fu costretta a fermarsi per strada a Jesolo, per le contrazioni, allertato il 118, la donna partorì direttamente in ambulanza. Lo scorso luglio, in un camping di Cavallino-Treporti, una donna proveniente dalla Germania, in vacanza con il resto della famiglia, ha dato alla luce all'interno della propria tenda un maschietto. In quell'occasione a chiamare il personale sanitario furono i responsabili della struttura con successivo trasferimento in ospedale di mamma e figlio. Una volta dimessi, l'intera famiglia ha proseguito la vacanza nel litorale nord ma con un componente in più.