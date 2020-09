Libro sul nonno durante il lockown, diventa il "decalogo" della resilienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro sul nonno che nel dopo guerra ce l'ha fatta,per ridare speranza prendendo ad esempio che non si è mai abbattuto diventando protagonista della rinascita.. è questo il libro che oggi, domenica 13 alle 10.30 nella casa di via Rastrello 12 a Portogruaro, verrà presentato dai fratelli Isabella e Guido Giuseppin, nipoti del Cavaliere del lavoro Giovanni noto imprenditore del portogruarese, fondatore della IASP serramenti di Summaga.«A 100 anni dall nascita del nonno - raccontano i nipoti - abbiamo raccolto le sue "storie" che ci raccontava la sera in ufficio, trasmettendo la sua passione . Ne abbiamo fatto in libro con i racconti della sua infanzia, della seconda guerra mondiale, di vita, delle difficoltà , delle intuizioni, dei traguardi e della sua voglia di farcela».