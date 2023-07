«Benvenuti tra i dinosari». Aperto il nuovo museo di Jesolo

JESOLO - Porte aperte al JMuseo. Cerimonia ufficiale ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo museo civico cittadino. Aperto un anno fa con la mostra dedicata ai "selfie", dallo scorso ottobre era rimasto chiuso. Ieri, invece, con la partecipazione del sindaco Christofer De Zotti, della presidente di Jesolo Turismo Eleonora Baldo e di Flavio Rumiato, presidente dell'associazione Arca 113 Ecologico Onlus, sono state inaugurate le tre mostre che nei prossimi mesi accoglieranno i visitatori su due piani.

Al primo piano è stata infatti allestita la "La terra dei giganti", una tra le mostre più importanti e complete al mondo sui dinosauri, un percorso immersivo tra ricostruzioni a grandezza naturale, reperti paleontologici e scenari incredibili accompagnati da visual e suoni, che prevede un'area ad hoc dedicata alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Al terzo piano le mostre fotografiche "Jesolo ieri: emozioni nostalgia ricordi. Dal primo 900 agli anni 60" e "Jesolo domani: eccellenze, visioni futuro" che, attraverso le riproduzioni di cartoline dell'epoca ed altri interventi, raccontano il passato di Jesolo fino ai giorni nostri, proponendo poi una sbirciata al suo futuro.

«Finalmente apriamo il Jmuseo ha commentato il sindaco Christofer De Zotti -. Si tratta di un bellissimo contenitore che dovremo ora riempire di contenuti all'altezza. Iniziamo con un piano dedicato ai dinosauri, i giganti che un tempo popolavano la terra, e un'importante esposizione di immagini storiche nate dall'elaborazione artistica del patrimonio di foto e cartoline donato alla città da Silvio Castagnotto, che affianca un'area dedicata alla prospettiva futura. Si tratta di un lavoro che abbiamo svolto sotto traccia, in divenire, ma che già nei prossimi mesi, questo è l'impegno, può arricchire l'offerta di Jesolo per residenti e ospiti».

Sulla stessa scia le parole di Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo, società che ha collaborato alla riapertura. «Contribuire alla vitalità del territorio sottolinea Baldo - sostenendone le iniziative sociali, culturali e turistiche in sinergia con l'amministrazione comunale, è uno degli impegni che Jesolo Turismo si è posta sin dalla sua fondazione.

Per questo motivo, quando ci è stato chiesto di prendere parte al progetto di riapertura del museo di storia naturale presso il JMuseo, abbiamo accolto la proposta con entusiasmo e convinzione». Grande la soddisfazione per l'associazione Arca 113 Ecologico che ora torna ad esporre in città i propri reperti, fino al 2017 ospitati all'ex scuola "Carducci", ora riconvertita in supermercato e residence. Il museo in questi mesi sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 23, con aperture extra in caso di maltempo. Ingressi a 7,50 euro per gli adulti e 5 per bambini fino a 10 anni (ridotti rispettivamente a 5 e 2,50 euro per i residenti).