Un decesso nel Salese, il sindaco: «Non è coronavirus»

Luca Masato aveva solamente 49 anni, ne avrebbe compiuti 50 il mese prossimo: giovedì pomeriggio è stato trasferito d'urgenza dalla sua casa dove viveva, nel quartiere degli artisti a Stigliano, in ospedale a Dolo, con gravi sintomi respiratori.

Non c'è stato neppure il tempo di attivare le cure: dopo una manciata di ore è spirato ed è iniziata la mesta procedura prevista per le vittime di Coronavirus. Poi escluso.

L'uomo lascia l'anziana madre, rimasta vedova pochi anni anni fa e la compagna con cui viveva in via Caravaggio a Stigliano, oltre a un fratello.

La famiglia si è stretta in un doloroso riserbo in attesa del saluto che avverrà in forma strettamente privata.

