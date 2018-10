Papà di due bimbi trovato morto sul letto di casa dalla moglie

di Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRUARO - Unche non gli ha lasciato scampo:muore sul letto di casa. La vittima èpapà di due bambini di 7 mesi e 6 anni. La tragedia si è consumata domenica mattina tra le mura di casa alla Sega di Gruaro. L'uomo avrebbe accusato un forte malore, morendo a letto. Più tardi la moglie, non vedendolo scendere per colazione, è andata a chiamarlo trovandolo privo di conoscenza. L'allarme è subito arrivato al 118 che ha inviato i sanitari del Pronto soccorso di Portogruaro in borgo Della Centa. Purtroppo per Fabio Trentin non c'è stato niente da fare. Per il personale del Suem l''uomo era deceduto già da tempo.