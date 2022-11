JESOLO - Un uomo di 34 anni è stato trovato morto in un camper. Il mezzo si trovava in via Pazienti a Jesolo e sono stati i residenti a dare l'allarme intorno alle 5.30 della notte tra il 19 e il 20 novembre.

La polizia sta indagando, gli accertamenti sono ancora in corso. A quanto si apprende non si tratterebbe di una morte violenta.