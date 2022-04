Morto il titolare della Isolclimat di Maerne. Addio Orlando, l'imprenditore amante del calcio

SALZANO-MARTELLAGO - È mancato l'altra sera all'età di 79 anni Orlando Manente imprenditore e titolare di una rinomata azienda nel settore dell'aria condizionata, la Isolclimat che ha sede a Maerne di Martellago.

Residente a Salzano, Orlando Manente ha sempre polarizzato la sua passione nella società Maerne Calcio di cui è stato presidente alla fine degli anni 90 e nei primi anni Duemila.

La sua passione per il calcio lo ha sempre visto presente con i giovani che scendevano in campo tra cui anche l'attuale sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che alla fine degli anni 90 giocava nella prima squadra.



IL RICORDO

«Orlando Manente è stata una persona che ha dato tanto al Maerne Calcio - afferma il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, suo ex giocatore - è stato il mio presidente quando giocavo a calcio nella prima squadra ed oltre ad essere presente nello sport anche la sua azienda è sempre stata una presenza importante nel tessuto produttivo del nostro territorio». L'Isolclimat con una decina di dipendenti produce canalizzazioni a livello industriale per il flusso dell'aria condizionata. Attualmente la gestione è già affidata ai figli Stefano ed Emanuele che sono cresciuti in azienda a fianco del padre. Oltre alla moglie Anna e ai due figli Stefano ed Emanuele lascia anche un dolore immenso nelle due nuore Elisabetta e Francesca, gli adorati nipoti Chiara, Anna, Mattia e Sofia oltre ai fratelli don Adriano (sacerdote a Torino) Albino e Giovanni. I funerali si svolgeranno martedì alle 15 in chiesa a Salzano dopodiché la salma dell'ex presidente del Maerne verrà portato in cimitero sempre a Salzano.