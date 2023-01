CONCORDIA SAGITTARIA - Scrive un post di saluto alla moto che ha tanto sognato e che a causa della malattia non potrà più guidare. È il messaggio con cui Gianfranco Scalambrin, 51 anni, di Concordia Sagittaria, ha comunicato agli amici che purtroppo il male che lo affliggeva si era fatto più aggressivo. A distanza di 3 mesi, si è spento in ospedale a Portogruaro tra l'affetto della moglie Laura, dei figli Chiara e Davide, della mamma Silvana e del fratello Cristian.

«Sei stata un sogno fin da quando ero piccolo, dopo mille vicissitudini qualche anno fa ho realizzato questo sogno di poterti guidare - ha scritto Gianfranco pubblicando la foto della sua Yamaha - Insieme a te ho visto posti bellissimi, mi hai fatto sognare a occhi aperti a ogni viaggio. Mi hai fatto conoscere tantissime belle persone, con alcune abbiamo condiviso solo una birra mentre con altre è nata una bella amicizia, di quelle che alla domenica mattina si fanno 50/60km in più per venirti a sgasare sotto la finestra per tirarti su il morale. Purtroppo a causa di questa brutta malattia che mi ha colpito non posso più guidarti: stanco di vederti ferma a prendere polvere, ho deciso che è ora che rendi felice qualcun'altro». Oggi, alle 15, il funerale nella Cattedrale di Santo Stefano.