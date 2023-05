Infortunio mortale sul lavoro sulla funivia in val Gardena: la corda si spezza, operaio precipita nel vuoto per 30 metri e muore

BOLZANO - Infortunio mortale sul lavoro in Val Gardena, in Trentino Alto Adige. L'incidente è accaduto oggi, giovedì 18 maggio. Un operaio è morto dopo essere precipitato durante la manutenzione di una cabina della funivia Seceda. La vittima dell'incidente mortale sul lavoro è Mirco Balzano, di 48 anni, originario della Toscana.

L'uomo era assicurato con una corda che, per motivi in corso di accertamento, si è spezzata. L'operaio è caduto nel vuoto precipitando per una trentina di metri. A dare l'allarme è stato un collega che, in quel momento, si trovava nella cabina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino della guardia di finanza di Vipiteno.