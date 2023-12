VENEZIA - Si è spenta ieri notte, alla casa di riposo di San Lorenzo, l'ex docente di Letteratura latina medievale all'Università di Ca' Foscari Renata Fabbri. Aveva 98 anni e da tempo era ospitata nella struttura residenziale veneziana dell'Ipav. Per anni il suo nome è stato legato agli studi classici e alla letteratura latina, in particolare alla vasta produzione di testi medievali, ai quali aveva dedicato numerose pubblicazioni nel corso di una carriera pluridecennale. Oltre a Ca' Foscari aveva insegnato all'Università di Bergamo, prima di andare in pensione, senza peraltro rinunciare all'insegnamento e agli studi classici.

Amante dei viaggi, era rimasta sempre attaccata a Venezia e alla casa di famiglia a Sant'Antonin, dove viveva sola in compagnia dei suoi libri e dei ricordi di famiglia. Di recente aveva perso il fratello e la sorella che si era trasferita negli Stati Uniti con la famiglia, ma aveva mantenuto i contatti con i nipoti che le facevano regolarmente visita anche quando aveva dovuto trasferirsi nella struttura assistenziale per anziani, dove alcuni acciacchi e il Covid hanno aggravato ultimamente le sue condizioni di salute. L'avanzare dell'età non aveva compromesso la sua mente brillante e la verve polemica che le consentiva di dividersi fra gli amati autori classici - Seneca in primis - e le vicende contemporanee della sua Venezia. A piangerla, oltre ai colleghi con i quali ha condiviso l'esperienza universitaria, sono ora gli amici e i nipoti Piero, Riccardo, Elsa, Rocco e Annalisa. La data dei funerali della professoressa Fabbri non è ancora stata stabilita.