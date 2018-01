La piccola Aria morta in culla: «Dio se l'è ripresa, dobbiamo essere forti»

LEGGI ANCHE

MESTRE - «Dio ce l’ha regalata, Dio se l’è ripresa. Dobbiamo essere forti per Aleandro, il nostro primogenito che ha 20 mesi». Volti segnati dalle lacrime, cuori spezzati dal dolore per i genitori., è la causa del decesso della loro, nata lo scorso 5 dicembre. La tragedia nella notte del 10 gennaio nella casa ad Altobello, che, 32 anni, ha comprato appena sposato, nel 2014 con la sua, 23enne. Di origini albanesi sono entrambi cittadini italiani: lui lavora a, lei è segretaria.«La vogliamo seppellire in Albania, a, la nostra città. Partiamo lunedì - racconta il papà - Abbiamo trascorso la serata con i nostri genitori, che abitano qui e a Favaro». «Alle 22.30 la bimba stava bene, era solo raffreddata - aggiunge mamma Arlinda - e lunedì l’avevamo portata dalla pediatra per l’aerosol senza farmaci. L’ultima poppata gliel'ho data verso l’una e poi ha preso sonno».