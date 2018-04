Addio Silvana, impiegata dell'Ulss vinta dal male a 44 anni

di Fabrizio Cibin

SAN DONA' - Una grave malattia si è portata via per sempre il sorriso di Silvana. Aveva solo 44 anni, conosciuta e stimata nell'ambiente sanitario dell'Ulss 4, doveva aveva lavorato per anni, nell'ambito amministrativo.Aveva lavorato al servizio contabilità e bilancio dell'Azienda sanitaria del Veneto Orientale, all'interno della sede centrale, a partire dal 2009. Faceva parte dell'ufficio ricavi e segreteria. Prima di giungere nella sede centrale, aveva prestato il suo impegno in ospedale, in cardiologia, presso la dirigenza amministrativa e al sociale, sempre con un ruolo amministrativo. E' riuscita a combattere fino all'ultimo con la malattia, ma il 12 dicembre ha dovuto abbandonare il lavoro per farsi ricoverare. Ieri pomeriggio, nel Duomo della città, si sono svolti i funerali, ai quali hanno partecipato i colleghi che hanno avuto la possibilità di conoscerla e di apprezzarne le qualità umane e professionali...