Ragazza di 19 anni senza vita in casa: l'hanno trovata i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Una ragazza diè stata trovata morta in casa adai genitori al loro rientro: sono entrati nella stanza da letto per svegliarla, dopo che la giovane aveva passato la serata fuori con alcuni amici, e hanno fatto la tragica scoperta. La vittima èNon ancora chiare le cause del decesso: le forze dell'ordine non escludono tra le ipotesi anche quella dell'overdose. La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia. Si attendono i rilievi della Polizia Scientifica disposti dalla Procura di Venezia. Sopralluogo in casa della giovane a Sottomarina, gli agenti hanno anche sentito gli amici che hanno passato la serata con lei.