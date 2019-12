di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA L'esatta diagnosi arrivata in ritardo per non aver preso in considerazione una patologiae congenita, il deficit di antitrombina terza di cui soffriva Miriam De Giovanni , la venticinquenne di Cannaregio uccisa da un'embolia polmonare massiva il 29 ottobre . Dopo che era stata ricoverata per una notte e dimessa solo pochi giorni prima dall'ospedale Civile.È, questo, il nocciolo dellafirmata dal medico legale Gianni Barbuti e dallo specialista anatomopatologo Bruno Murer incaricati dagli avvocati Augusto Palese e Niccolò Bullo, legali della famiglia di Miriam, di capire cosa sia successo. I due esperti chiudono la loro relazione parlano di una «pacifica sussistenza di responsabilità medica in capo alla struttura sanitaria che ebbe in cura Miriam». Per via di una «condotta caratterizzata da orientamento errato, con conseguente, che ha portato al decesso della paziente».