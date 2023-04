Clienti pregiudicati, liti e schiamazzi: a Mirano Risto Pub chiuso per una settimana

MIRANO (VENEZIA) - Controlli negli esercizi pubblici da parte dei Carabinieri di Mestre: ieri è stata sospesa per sette giorni l’attività di un Risto Pub, nella frazione di Zianigo.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Venezia è l’effetto di una serie di attività effettuate dai militari nei confronti di tutti gli esercizi pubblici del territorio nell’ultimo periodo. Solamente da ottobre 2022, sono almeno cinque gli interventi effettuati che si sono succeduti nel Risto Pub poiché in tarda serata o nella nottata gli avventori avrebbero creato problemi alla quiete pubblica, con schiamazzi e liti. Ogni volta che i Carabinieri sono intervenuti, sono stati controllati vari soggetti pregiudicati o con pregiudizi di polizia che si intrattenevano nel locale o nelle immediate vicinanze, creando problemi e liti fomentate anche dall’abuso di alcol.

A fine ottobre dello scorso anno e a febbraio di quest’anno due ragazzi, in due situazioni diverse, si sono recati al pronto soccorso per le lesioni subite con prognosi superiori ai 30 giorni. I successivi accertamenti esperiti e l’assidua opera di controllo del locale pubblico hanno inoltre permesso di dimostrare, oltre alla dinamica dei fatti accertati in emergenza, che il bar era costantemente il centro di aggregazione di vari soggetti con precedenti di polizia di cui alcuni già sottoposti a misure di prevenzione personali.