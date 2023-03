MIRANO - Quattro slot-machines accese oltre l'orario consentito a disposizione anche dei minorenni. Multati due bar: 350 euro a testa. I carabinieri della Stazione Carabinieri di Mirano nello scorso weekend hanno contestato sanzioni amministrative a due negozi per aver impiegato slot-machines oltre l’orario consentito dal regolamento comunale.

Più nel dettaglio, i militari di Mirano, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai cittadini che lamentavano alcune possibili anomalie, hanno eseguito in questi giorni attività volte al contrasto del gioco illegale e irregolare.

È così che, proprio a seguito del controllo operato nei confronti di due distinte ditte individuali, esercenti, in via prevalente, l’attività di bar, i militari hanno riscontrato la presenza di quattro apparecchi regolarmente accesi, funzionanti e a disposizione degli avventori, anche minorenni, oltre l’orario consentito, facendo scattare le sanzioni amministrative per i due titolari che dovranno provvedere al pagamento della sanzione di 350 euro a testa.