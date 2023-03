Assalto alla sala slot: banditi in fuga con il bottino di sei macchinette

MONTEBELLUNA - Banditi in azione in una sala slot. Alle 5.30 di questa mattina, venerdì 3 marzo, a Montebelluna (TV), in via Feltrina Sud, svariate pattuglie di Carabinieri della locale Compagnia sono intervenute a seguito di un allarme di furto in una sala slot, accertando che poco prima ignoti, dopo aver forzato le inferriate di una finestra e sfondato un muro in cartongesso, avevano scassinato 6 slot machines asportando il denaro in esse contenuto. Il danno complessivo è in fase di quantificazione.

Le prime ricerche dei malfattori hanno dato esito negativo, al vaglio le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi interessati dall’evento