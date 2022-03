Cento uccellini sequestrati in un negozio di Mira

MIRA (VENEZIA) - Oltre 100 esemplari di uccellini, tra cardellini, lucherini, fanelli, crocieri, peppole, fringuelli, ciuffolotti, merli, tordi e bottacci, sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Cites di Venezia, nell'ambito della campagna nazionale di controlli a tutela dell'avifauna protetta e del corretto prelievo venatorio. In un negozio di animali e accessori a Mira (Venezia), i militari hanno trovato irregolarità negli anelli identificativi di alcuni esemplari di cardellini e lucherini esposti in vendita, e in una cella frigorifera in disuso i 100 uccelli, della cui provenienza non vi erano tracce. Tutti gli animali, su disposizione della Procura della repubblica di Venezia, dopo essere stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari e dopo un periodo di riabilitazione al volo, saranno rilasciati in zone idonee. In particolare, i ciuffolotti e i crocieri saranno rilasciati in una montana di bosco con prevalenza di conifere, mentre per le restanti specie è stata individuata un'area di liberazione in zona collinare.