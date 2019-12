Micol Rossi e il morbo di Crohn: tutte le discriminazioni dei malati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIAè la "Maria" del Carnevale di Venezia colpita dal "". Ha registrato questo video ieri, 11 dicembre, giorno del suo 28.mo compleanno per inoltrarlo al Capo dello Stato Mattarella, al premier Conte e al Parlamento denunciando tutte le carenze sanitarie e le discriminazioni che subiscono i malati come lei. È un appello molto forte e dignitoso.«Oggi è il mio compleanno, ed ho un unico desiderio, essere ascoltata. Questa lettera è rivolta al Governo, al Parlamento e al Presidente della Repubblica. Chiedo la cortesia di condividerlo ovunque affinchè arrivi anche a loro, grazie».Lei è la veneziana che si è lanciata dal Campanile ed è poi sfilata per l'associazione. Sui social ha aperto il profilo Diario di una Crohniana.