Vez più grande, ecco il progetto : auditorium da cento posti e palco esterno

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Un piano solo, invece di due, su richiesta della Soprintendenza per evitare che la vista del retro della villa dal cortile interno venga coperta dal nuovo fabbricato. Ma anche una modifica sostanziale all'idea iniziale che, alla fine, creerà una vera e propria corte al posto della triste distesa d'asfalto dietro alla biblioteca civica di Mestre. E, anche, un auditorium da un centinaio di posti ed un palco esterno per eventi sull'area finale del compendio verso via Querini. Insomma, il progetto di come...