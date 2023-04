MESTRE - Il tram esce dai binari, gli operai lo trainano a braccia. Non si sarebbe trattato di un vero e proprio deragliamento. Ieri mattina, lunedì 3 aprile, in piazzale Cialdini un tram è uscito dai binari: nessuno problema per i passeggeri ma il traffico è andato in tilt. In ogni caso, l'emergenza è stata risolta nel giro di mezz'ora, come fa sapere Actv-Avm.

Intanto, sui social è diventato virale il video degli operai "forzuti" che trainano il mezzo a braccia rimettendolo sui binari.