MESTRE - Forse qualcuno non ha capito, oppure si è confuso, visto che si trova in mezzo ai centri commerciali dell'area del Terraglio. Ma di sicuro c'è anche chi fa il furbo. Fatto sta che al Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco c'è chi si presenta pur non essendo povero e nemmeno bisognoso, ma ugualmente va a riempirsi il carrello di generi alimentari acquistati per pochi euro, togliendoli così alle famiglie e alle persone che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati