Ovuli di cocaina nell'intestino: 21enne arrestato vicino alla stazione

MESTRE - La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un giovane di origine nigeriana trovato in possesso di 21 grammi tra marijuana e cocaina, più altri ovuli di quest'ultima nel proprio intestino. L'operazione è avvenuta nell'ambito del controllo del territorio svolto dai Baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. Pattugliando il sottopassaggio della stazione, i militari hanno intercettato grazie al cane antidroga «Derrik» il giovane, che ha spontaneamente consegnato un involucro con marjuana. La strana postura assunta dal ragazzo e le smorfie del viso hanno indotto i finanzieri portarlo all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove gli esami radiografici hanno confermato che nell'addome il ragazzo aveva 18 ovuli per un totale di 10 grammi di cocaina. Per il giovane, irregolare sul territorio dello Stato, è quindi scattato l'arresto. Giudicato per direttissima, è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa con contestuale divieto di dimora nella Provincia di Venezia.

