MESTRE - La paura di trovarsi di fronte a un fatto di sangue, è stata la prima cosa che ieri mattina ha dato il via a una serie di segnalazioni. Ma quelle tracce di sangue trovate da chi faceva jogging nell'area verso la laguna del parco San Giuliano, non raccontavano di una scazzottata o una rissa, ma erano la testimonianza di una notte brava di alcuni adolescenti, tutti minorenni. Una serata che per poco non si è trasformata in una tragedia.

Verso mezzanotte di lunedì, infatti, alla centrale operativa del Suem 118 era arrivata la telefonata di una ragazza che chiedeva aiuto per un suo amico caduto in acqua.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Venezia. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari e i vigili trovavano il gruppo di ragazzi, composto da giovanissimi tra i 14 e i 17 anni, che avevano gettato a terra dei teli per passare una serata di fine estate in allegria, prima dell'inizio della scuola, oggi. Erano tutti ubriachi e hanno detto che a un certo punto uno di loro si sarebbe seduto verso la laguna, scivolando in acqua.

Sarebbe poi riuscito a risalire da solo, ma si sarebbe ferito a un piede in modo non grave e per questo aveva perso del sangue, lo stesso trovato ieri mattina da chi faceva jogging e - anche attraverso i social e le chat mestrine - aveva gettato il dubbio che qualcosa di grave fosse successo.

La dinamica raccontata dai ragazzi - cioè la serata alcolica con tanto di scivolamento - è stata confermata anche dalle telecamere del parco San Giuliano.

LA RIVENDITA

Una volta messo in salvo il ragazzo e fatti uscire i giovanissimi dal parco di San Giuliano, gli agenti della polizia locale hanno provato a risalire a chi avesse venduto gli alcolici al gruppo di minorenni.

In breve tempo il locale è stato scoperto - anche grazie al racconto degli stessi ragazzi - e quindi sarà multato e denunciato anche per aver violato una legge nazionale, quella di non vendere alcol ai minorenni.

La polizia locale sta poi valutando se ci siano anche delle violazioni dal punto di vista amministrativo secondo il regolamento di polizia urbana e di sicurezza.