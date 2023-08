Mestre. Scoprono i ladri in casa, scoppia una lotta furibonda: un malvivente pestato a sangue e ucciso in ascensore. Arrestati due fratelli

MESTRE (VENEZIA) - Un uomo è morto nella notte tra il 9 e il 10 agosto in un condominio a Mestre. Una vicenda che, man mano che passano le ore, si tinge sempre più di giallo: dalla caduta per le scale alle grida di aiuto, fino al pestaggio in ascensore. Di certo c'è che la vittima è un uomo di 32 anni di Mirano, Lorenzo Nardelli. I fatti si sono consumati in un condominio di via Rampa Cavalcavia a Mestre, non lontano dalla stazione ferroviaria. I fratelli Radu e Marin Rusu, che erano nella casa, sono stati fermati nella notte e arrestati per omicidio volontario.

Inizialmente, dalle prime ricostruzioni, era trapelato questo: due uomini ieri sera hanno sentito rumori sospetti e, allarmati, hanno controllato l'appartamento scoprendo i ladri in casa. Erano in tre. Hanno reagito, ne è scaturita una lotta furibonda che si è protratta fino all'esterno dell'appartamento. Ad un certo punto un ladro è caduto dalle scale ed è morto, gli altri due sono riusciti a scappare. Un incidente dunque, ma qualcosa non torna. L'ascensore pieno di sangue, ad esempio, e la testimonianza di una vicina che ha sentito grida di aiuto.

In seguito si è delinata un'altra pista, emersa dai racconti dei fratelli Radu: i tre uomini sarebbero effettivamente entrati nella casa dei fratelli Rusu per rubare, e i due presenti in casa avrebbero davvero reagito e da qui sarebbe nata la violenta colluttazione.

La vicina di casa

Tanta paura stanotte fra chi vive nel condominio di via Rampa Cavalcavia, a raccontare cosa ha sentito è una vicina di casa, che ha allertato le forze dell'ordine: «Ho sentito trambusto e qualcuno che gridava "Aiuto!" ma non ho aperto la porta e ho chiamato la polizia». E' stata proprio l'anziana dirimpettaia a far scattare l'allarme.