Case per turisti all'Hybrid tower, il grattacielo più alto della città

di Elisio Trevisan

MESTRE - Suite nel cielo di Mestre. Si chiamae aprirà entro una decina di giorni nella Torre Htm al civico 6 di via Torino, l'edificio più alto della città e dal quale si vede un panorama mozzafiato: Venezia, la laguna e, nei giorni di cielo terso, il Cadore. Il nuovo hotel residence ha 19 stanze, e il sito già è operativo in internet all'indirizzo www.skytowersuite. Èche sta aprendo la nuova attività, l'imprenditore veneziano che già da anni gestisce i vicini hotel 4 stelle Ambasciatori e Delfino in Corso del Popolo: il primo aperto nel 1964 dalla famiglia Chiappa con 94 camere e il secondo, che fino a qualche anno fa era un residence, trasformato dai nuovi gestori in albergo per turisti e per uomini d'affari con 126 camere.