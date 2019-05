«Così sta cambiando la città». Una famiglia su 2 è di single

di Alvise Sperandio

MESTRE - Ogni anno un decimo della popolazione cambia residenza, il che significa che la metà dei residenti si sposta nell'arco di cinque anni. Nel territorio della Municipalità di Mestre il 45% dei nuclei familiari è formato da un solo componente, mentre la media generale è di 2,07 persone. E ogni giorno, in terraferma, i turisti pernottanti sono oltre 10mila a cui si aggiungono altri flussi di 60mila studenti e lavoratori pendolari. Sono questi i dati più significativi che il ricercatore di Smart Land Federico Della Puppa ha elaborato con Fiorella Angeli ed esposto in apertura del primo incontro pubblico dei Dialoghi per la città, sabato a Forte Marghera.