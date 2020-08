​Rissa nel discount, messa ai domiciliari ma esce perché ha voglia di Sushi

MESTRE - Forze dell'ordine in azione nell’area urbana di Mestre, nella zona del quartiere “Piave” – via Cappuccina – via Monte San Michele – Stazione ferroviaria, sono stati effettuati posti di controllo nelle zone più sensibili anche della terraferma veneziana e nei parchi.



I militari dell’Arma, nell’ambito del vasto dispositivo, coordinato per zone di intervento e fascia oraria, hanno tratto in arresto una cittadina italiana, M.E., 41nne, già nota alle Forze dell’Ordine, che ha deciso che questo fine settimana doveva darsi alla pazza gioia. Sabato pomeriggio infatti la donna si è resa protagonista di una vera e propria rissa all’interno di un discount di Mirano. La furia cieca non si è placata nemmeno di fronte alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta su segnalazione dei clienti, incorrendo così nei reati di Resistenza ed Oltraggio a Pubblico Ufficiale che prevedono l’arresto in flagranza. La donna è stata posta quindi agli arresti domiciliari in attesa del processo.



Ma non finisce qui, passano poche ore ed i Carabinieri, consci dell'attitudine criminale dell'arrestata, hanno deciso di controllare che stesse ubbidendo alle prescrizioni della detenzione domiciliare, scoprendo che la donna si era invece allontanata da casa senza permesso. Surreale la motivazione: aveva voglia di mangiare Sushi e pensava di godere di piena libertà, forse sperando che i Carabinieri non la controllassero. Per lei è scattata la denuncia per evasione.