Mestre. Due ragazze suonano ai campanelli di un condominio poi entrano furtive: pizzicate dalla polizia, spuntano cacciavite e grimaldelli. Foglio di via

MESTRE - VENEZIA - Due ragazze suonano ai campanelli di un condominio poi entrano furtive: pizzicate dalla polizia, spuntano cacciavite e grimaldello. Foglio di via. Personale della Squadra di polizia giudiziaria che stava rientrando dalla stazione di Mestre, ha fermato due giovani donne mentre si stavano aggirando con fare sospetto tra le abitazioni della zona di via Piave, suonando i campanelli e poi intrufolandosi furtivamente all’interno di un condominio.

Le due sospettate sono state fermate per un controllo all’uscita del condominio in zona via Verdi, all’interno dal quale sono stati rinvenuti un cacciavite e grimaldelli. Le donne non avrebbero fornito una spiegazione plausibile e sono scattati gli accertamenti. Tramite consultazione della Banca dati della Polizia, a carico di entrambe sono emersi vari precedenti penali per furti in abitazione. Dunque al termine delle operazioni di rito, alle due donne è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emessa dal Questore di Venezia e, per una di loro, irregolare nel territorio italiano, è stato emanato un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Inoltre, nel corso dei controlli, sono state fermate due donne colte sul fatto per attività di borseggio.

BORSEGGIATORI DENUNCIATI

Alla stazione di Venezia Santa Lucia, nell’ultima settimana sono state una quindicina le persone fermate e successivamente denunciate a vario titolo all’autorità giudiziaria per borseggio

Sono stati inoltre emessi due provvedimenti di allontanamento nei confronti di portabagagli abusivi o persone solite stazionare all’interno dello scalo, importunando i viaggiatori, nonché diverse denunce di borseggiatrici segnalate per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso nei loro confronti dal Questore di Venezia.