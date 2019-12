​Condannato a 5 mesi, se ne stava tranquillo nel centro di Mestre

MESTRE - Pregiudicato rintracciato ed arrestato il giorno di Natale. I carabinieri della Stazione di Mestre hanno arrestato un pregiudicato colpito da ordine di carcerazione, con la privazione quindi in via cautelare della libertà personale, giustificata dai reati di cui l’uomo, B.L. classe 1998, kosovaro senza fissa dimora in Italia, è accusato: furto aggravato commesso nel 2015 a Trieste quando, ancora minorenne, aveva portato via della merce da un centro commerciale.



I militari lo hanno sorpreso proprio la mattina di Natale nel centro di Mestre. Sul suo conto un’ordinanza emessa dal Tribunale dei Minori di Trieste che ne ha disposto la cattura e la traduzione in carcere, per scontare la pena della reclusione pari a cinque mesi.

