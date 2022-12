MESTRE - Il TourSulDivano di Alex Britti Official approda stasera alle 21 al Teatro Toniolo, a Mestre. Un concerto a tu per tu con Alex che da solo con le sue chitarre, e seduto comodamente su un divano, si racconterà, in un clima confidenziale, partendo dagli esordi per arrivare fino ad oggi.

Gli eventi

Sempre stasera alle 21 all'Anda Venice Hostel (via Ortigara 10, Mestre) Joe Shamano presenterà Electro Trip, il suo nuovo lavoro uscito per Soviet Dischi, un album frutto di un'attenta ricerca del suono di strumenti come pedal steel guitar, moog e sintetizzatori. Un viaggio lisergico tra melodia e psichedelia, ballad e brani strumentali. I grandi classici natalizi, rivisitati in chiave soul e jazz stasera alle 21 al Grand Central (Piazzetta Olivotti 15, Mestre. Christmas Soul è il nuovo progetto di Josmil Neris per vivere la magia del Natale con lo spirito autentico e coinvolgente della black music. La cantante dominicana sarà accompagnata da Marco Panchiroli (piano), Alvise Seggi (contrabbasso) e Francesco Inverno (batteria).

Oggi, a partire dalle 20.30 Al Vapore (via Fratelli Bandiera 8, Marghera) serata dedicata alle esibizioni degli allievi della scuola di musica Il Pentagramma. Sempre stasera alle 20.45, concerto di Natale alla Parrocchia Madonna della Salute di Catene con l'Ensemble Chantico e il maestro d'organo Federico Bognolo. Musiche di Malcom Archer, George Dyson, Maurice Greene, Charles-Marie Widor, David Willcocks, carols classiche e brani festivi della tradizione internazionale. I Magical Mystery Orchestra & Growin' up Singers tornano domani alle 21 al Teatro Toniolo per un grande concerto di Natale sulle note dei Beatles. Il gruppo Zampa di Cocker protagonista domani in due set alle 19.30 e alle 21.30 Al Vapore.

Un viaggio nella storia del rock tra brani, aneddoti e retroscena raccontati e suonati rigorosamente live per rivivere l'emozione di quello che tutt'ora viene considerato il festival rock più grande del 20° secolo attraverso la vita di uno dei suoi protagonisti principali: Joe Cocker. Il coro Vocal Skyline, diretto da Marco Toso Borella in scena domani alle 18 alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (San Polo 2454). Musica, parole, coreografie in un emozionante dialogo con la storia e la bellezza artistica della Sala Capitolare della Scuola Grande. Da Notti magiche a 50 special, dagli 883 a Vasco, passando per tutti gli artisti che hanno scritto le pagine più importanti della nostra storia recente, il tutto condito da videoclip e testi, per far rivivere la magia della musica italiana anni '90. Tutto questo è ItaliA90, il live show in programma sempre domani alle 22 al Galium (via Peppino Impastato 10, Mestre).